KV Oostende leert uit nederlaag en wint nu wel van tweede nationaler

Gisteren ging het niet goed voor KV Oostende. De Kustboys verloren met 5-3 van Harelbeke uit tweede nationale. Vandaag verliep het wat beter voor de troepen van Yves Vanderhaeghe.

Tegen Km Torhout, kersvers promovendus in tweede nationale, ging KV Oostende met 1-3 winnen. Al speelde KVO tegen Harelbeke door de vele blessures wel met veel beloften.

Ook tegen Torhout was dat het geval en dat was misschien wel de reden waarom het zo lang duurde voordat de score geopend werd. Ei zo na kwam Torhout ook nog op voorsprong maar ze troffen het doelhout. Ambrose opende de score en scoorde ook het tweede doelpunt voor Oostende. Al kwam Torhout wel eerst langszij via Pyck.

In het slot van de wedstrijd zrgde Patoulidis voor de 1-3 voor Oostende. En ondanks de twee oefenduels in twee dagen en de geblesseerden gaat KVO volgende week duchtig voort met oefenen.