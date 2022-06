Veel Belgische trainers zonder club, Vreven reageert: "Nederland organiseert events, Belgen slechtere ambassadeurs"

Nog heel wat Belgische trainers zitten eind juni nog zonder club. Stijn Vreven is één van hen en merkt een groot verschil op met Nederland.

Vreven was bij onze noorderburen ook al aan de slag, bij NAC Breda, en gaf onlangs een lezing op het Nationaal Voetbaltrainers Congres in Papendal. "Nederland organiseert veel events voor hun trainers, daar bestaat een echte vakbond", legt Vreven uit in Het Laatste Nieuws. "Ze steunen mekaar en maken reclame in het buitenland: 'Die moet je nemen'."

Onder de Belgische coaches bestaat die dynamiek veel minder. "Wij Belgen zijn slechtere ambassadeurs. We zijn te bescheiden, te laks, te lief of laten over ons heen lopen. Terwijl we wel héél goeie trainers hebben. Het is zonde dat we ons niet beter kunnen promoten."

Doorstart BFC Pro

Nochtans zijn er wel enkele lichtpuntjes: er zou een doorstart komen van de BFC Pro en vier van de vijf coaches in de G5 in de Jupiler Pro League hebben de Belgische nationaliteit. Voorts stelt Vreven vast dat de trends bij trainerswissels ook constant veranderen. "Dan zijn trainers uit de Red Bull-filosofie hot, dan kiezen clubs voor jonge trainers, en dan willen ze weer ervaring..."