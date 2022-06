17-jarig jeugdtalent verbaast in voorbereiding en maakt debuut voor Antwerp

De 17-jarige Arthur Vermeeren mocht gisteren voor de eerste keer spelen bij het eerste elftal van Antwerp.

Belgische jeugdinternational Arthur Vermeeren kreeg deze maand te horen dat hij in de voorbereiding mocht aansluiten bij de A-kern van Antwerp. Een halve maand later mocht de 17-jarige defensieve middenvelder zijn eerste minuten maken bij de grote jongens. In een oefenwedstrijd tegen Hoogstraten mocht hij in de tweede helft samen met Birger Verstraete en Pieter Gerkens op het middenveld spelen. De score was toen al 4-0 in het voordeel van Antwerp. Met Vermeeren op het veld liep de score nog uit tot 9-0.

Vermeeren is geboren in 2005 te Lier. De middenvelder ruilde in 2018 de jeugd van KV Mechelen in voor die van Antwerp, waar hij in september 2021 zijn eerste profcontract tekende. Hij tekende toen voor drie seizoen met optie op verlenging. Of Vermeeren na de voorbereiding nog bij de eerste ploeg zal mogen blijven is voorlopig nog een raadsel. Het ziet er eerder naar uit dat Antwerp nog een extra middenvelder zal willen binnenhalen, maar je weet maar nooit... .