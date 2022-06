Belofteninternational legt keuze voor OH Leuven uit: "Ik hoop op meer stabiliteit in plaats van tegen degradatie te spelen"

Ewoud Pletinckx heeft Zulte Waregem gewisseld voor OH Leuven. Marc Brys toonde zich erg tevreden met de transfer van de 21-jarige centrale verdediger. Hijzelf is ook blij met de stap die hij zette: "De voorbije jaren tegen degradatie spelen, was moeilijk."

Pletinckx legt bij Het Nieuwsblad zijn keuze voor OHL uit. "Ik heb het gevoel dat de ambities hier hoog liggen en voor mij voelt het als een stap hogerop. Bij Zulte Waregem ben ik altijd als jeugdproduct beschouwd, terwijl ik hier toekom als volwaardig A-kernspeler", aldus de jeugdinternational. "De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest. Ik heb veel tegen de degradatie gespeeld en verwacht in Leuven iets meer stabiliteit, waardoor ik zelf hoop te kunnen groeien.” Hij hoopt zelfs eens op een seizoen waarin ze de concurrentie aangaan met de topploegen. “We moeten goed starten en in eerste instantie nooit in de zone komen waarin je stress krijgt voor de drie degradatieplaatsen. De linkerkolom lijkt mij een gezonde ambitie, en er zijn altijd ploegen die een uitzonderlijk jaar kennen, en ik denk wel dat OHL mag dromen van een seizoen waarin we eens aan de top meedraaien.”