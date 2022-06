Kevin Oris moet noodgewongen het voetbal vaarwel zeggen

Voormalig prof bij Antwerp en Bergen, Kevin Oris, moet het voetbal vaarwel zeggen.

Kevin Oris kende een rijkgevulde carrière in de lagere reeksen van het Belgisch voetbal, maar kreeg ook zijn kans in eerste klasse bij Bergen. Na een goede periode bij Antwerp volgde het buitenland. Zo was hij actief in Japan, Zuid-Korea en China. Voor hij met zijn gezin terugkeerde naar België om een B&B te openen in de Kempen.

Stoppen met voetballen deed hij niet. Zo speelde hij vorig seizoen nog kampioen in eerste provinciale met Wezel Sport. Een aanhoudende heupblessure zorgt er nu voor dat hij op 37-jarige leeftijd definitief zijn schoenen aan de haak moet hangen.