Zorgen voor KVM-coach: "Als dit in de competitie gebeurt, krijgen we er elke week vier-vijf om de oren"

KV Mechelen verloor afgelopen weekend zijn eerste oefenpot van KV Kortrijk met 3-1. Trainer Danny Buijs had achteraf wel wat zorgen, want hij zag een onevenwicht in zijn elftal.

KV Mechelen kreeg wel heel veel kansen tegen in de omschakeling. De verdedigende transitie zit dus nog niet goed. "Als je met zeven man voorin loopt, de bal kwijtraakt en vervolgens niet goed verdedigt, gaat het hard”, knikte Buijs bij GvA. Bij de rust stond de 3-0 al op het bord en dat was niet eens overdreven. “De achterstand kon zeker hoger oplopen”, aldus Buijs. “Laten we dit op de omschakelmomenten in de competitie gebeuren, dan krijgen we wekelijks vier à vijf goals om de oren."