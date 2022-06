Esposito, spits met een handleiding, maar... "Ondanks zijn attitude is hij een ploegspeler"

't Is wachten op de aankondiging van Sebastiano Esposito bij Anderlecht. Die zal niet lang meer op zich laten wachten. Intussen is het ook al duidelijk dat het een spits is met een karakter, al zijn de kwaliteiten van de bijna 20-jarige onmiskenbaar.

“Vijftig procent van de fans hield van hem door zijn technisch vernuft, vijftig procent verfoeide hem voor zijn negatieve attitude”, aldus Florian Raz, Basel-watcher voor de krant Tagesanzeiger, bij Het Nieuwsblad. “Hij is een Napolitaan met een eigenzinnig karakter”, zegt Lillo Guarneri, die met Esposito bij de Italiaanse nationale jeugdteams speelde. “Hij is heel zelfzeker en soms arrogant, maar hij gaat wel een ster worden in België.” “Maar ondanks zijn attitude is Esposito wel een ploegspeler, hoor”, besluit Raz. “Hij zal nooit schieten als een ploegmaat beter gepositioneerd staat dan hij. Daarom geeft hij ook veel assists.”