Nielsen weigert te spelen voor Union en heeft nog steeds zinnen gezet op... Club Brugge

Casper Nielsen weet dat hij niet veel kansen meer gaat krijgen om ooit nog in de Champions League te spelen. De interesse van Club Brugge een maand geleden kwam als een godsgeschenk voor hem, maar de twee clubs geraakten er niet uit. Toch hoopt hij er nog steeds op.

Hoe het gaat eindigen weten we niet, want het verschil tussen vraag en aanbod is enorm groot. Union wil zes miljoen euro voor zijn middenvelder terwijl Club Brugge maximaal 3,5 miljoen wil spenderen aan Nielsen, gezien zijn leeftijd. De 28-jarige Deen zijn marktwaarde zal normaal gezien niet meer spectaculair stijgen en dus wil blauw-zwart niet meer geven.

Intussen probeert de entourage van Nielsen toch nog onderhandelingen te voeren met Union zodat ze hun transferprijs laten zakken. Want van alle aanbiedingen die hij heeft - en dat zijn er nogal wat - spreekt Club hem het meest aan. En natuurlijk heeft de Champions League daar iets mee te maken.