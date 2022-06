OFFICIEEL: Antwerp haalt Davino Verhulst naar de Bosuil

Antwerp heeft een vervanger beet voor de (allicht) naar Sheriff Tiraspol vertrekkende Davor Matijas. Met Davino Verhulst (34) heeft de Great Old er een ervaren sluitstuk bij.

Na het faillissement van Lokeren was Davino Verhulst de voorbije twee seizoen bij het Griekse Apollon Smyrnis. De ervaren doelman maakte er echter geen geheim van dat hij graag dichter bij huis wilde voetballen.

Verhulst lag nog een jaar onder contract in Griekenland, maar verkast nu dus naar Antwerp voor een niet nader genoemd bedrag. De 34-jarige doelman ondertekende een contract voor twee seizoenen op de Bosuil. Ook begin vorig jaar -toen Jean Butez in de lappenmand lag- probeerde Antwerp Verhulst al in te lijven.

Verhulst was in het verleden actief bij achtereenvolgens Beveren, Racing Genk, Willem II, STVV, Lokeren en Apollon Smyrnis. Met meer dan 300 profwedstrijden op de teller brengt Verhulst heel wat ervaring met zich mee. Bovendien is hij (voetbal)Belg, wat ook in zijn voordeel pleitte.