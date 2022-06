OFFICIEEL: Ivan Santini gaat aan de slag bij Zwitserse kampioen

De wereldreis van Ivan Santini (33) gaat verder. De Kroatische aanvaller die naam maakte in de Belgische competitie, tekende zopas een contract voor twee seizoenen bij het Zwitserse FC Zürich.

Zo komt er na amper een seizoen een einde aan het avontuur van Ivan Santini bij Al-Fateh. De Kroatische spits scoorde zes competitiedoelpunten voor de Saoedische club.

Santini stapt transfervrij over naar FC Zürich, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende. Zürich kroonde zich afgelopen seizoen met een straatlengte voorsprong tot kampioen van Zwitserland.

Met Zürich gaat de wereldreis van Santini onverminderd verder. De stevige aanvaller was voorheen al actief in Kroatië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, China en Saoedi-Arabië. In ons land voetbalde Santini voor Kortrijk, Standard en Anderlecht.