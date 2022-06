Absolute toptransfer met uitstel? 'Dit plan heeft Real Madrid om Tielemans naar Spanje te halen'

Real Madrid heeft een plan met Youri Tielemans. De Spaanse grootmacht ziet in de Rode Duivel een potentiële versterking, maar heeft geen zin om te betalen.

Arsenal FC en Manchester United leken lange tijd concreet voor Youri Tielemans. Enig probleem: met respectievelijk Fabio Vieira en Frenkie de Jong hebben beide teams de pijlen op een andere speler gericht.

El Mundo Deportivo weet dat Real Madrid contact heeft opgenomen met het jeugdproduct van RSC Anderlecht. De Koninklijke is geïnteresseerd, maar enkel - en daar maakt Florentino Perez wel meermaals een ding van - als het een vrije transfer is.

Speelkansen met oog op WK?

Met andere woorden: Tielemans moet nog een seizoen bij Leicester City blijven om vervolgens een droomtransfer af te dwingen. Al is het nog maar de vraag hoe de middenvelder zijn speelkansen bij The Foxes zullen zijn. En dat in een… WK-jaar.