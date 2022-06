Opvallend: Wout Van Aert en Sarah De Bie worden aandeelhouder van een van de hoofdsponsors van Antwerp

Wouter Van Aert is momenteel in Kopenhagen, waar hij zaterdag aan de start van de Ronde van Frankrijk staat. Van Aert kwam donderdag omwille van andere redenen in de media. Heylen Vastgoed maakte immers bekend dat Van Aert en echtgenote Sarah De Bie minderheidsaandeelhouder zijn geworden.

Onze zustersite Wielerkrant.be liet donderdagmiddag (LEES HET HIER NOG EENS NA) weten dat Wout Van Aert en Sarah De Bie hebben geïnvesteerd in aandelen van de vastgoedfirma, die sinds jaar en dag een van de hoofdsponsors is van Antwerp. Na de aanstelling van Marc Overmars hing het partnership aan een zijden draadje, maar na enkele goede gesprekken werd beslist om de samenwerking dan toch verder te zetten. Heylen Vastgoed verlengt trouw partnership met 3 seizoenen! 🤝#HeylenVastgoed2025 pic.twitter.com/rjEs3mSj5M — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 22, 2022