Seraing huurt doelman een jaar langer van Metz

Seraing huurt Guillaume Dietsch een jaar langer van Metz. Het wordt zo al zijn 3e opeenvolgende seizoen bij de club.

In 2018 kwam Guillaume Dietsch terecht in de 1e ploeg van Metz. 2 jaar later werd hij voor 2 jaar gehuurd aan Seraing. Bij Seraing stond hij vast in doel. In het 1e seizoen dwingde hij mee promotie af naar de Jupiler Pro League. Ook in zijn 2e seizoen bij Seraing stond hij onder de lat. Ze konden zich via play-off 3 redden.

Na die 2 seizoenen bij Seraing moest Dietsch terug naar Metz, maar alle partijen hebben een nieuw akkoord gevonden. Dietsch zal een jaar langer gehuurd worden door Seraing. Het wordt zo zijn 3e opeenvolgende seizoen bij hen.