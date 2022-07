'Club Brugge wil piste van vorig jaar opnieuw lanceren en gaat shoppen bij Ajax en Schreuder'

Vorig jaar stond hij nadrukkelijk op de radar van Club Brugge, maar koos hij voor een ander avontuur. Nu wordt de piste opnieuw gelanceerd.

Club Brugge is nog steeds op zoek naar versterkingen, met name voor zijn aanvallend compartiment. Daarbij komen ook oude pistes opnieuw in beeld.

Vorig jaar had blauw-zwart al interesse in Mohamed Daramy, maar die koos toen uiteindelijk voor Ajax Amsterdam.

Daramy

Daar speelde hij bij de A-ploeg, maar toch vooral bij de B-ploeg in de Nederlandse tweede klasse. Over alle competities heen verzamelde hij acht goals en elf assists.

Nu zou hij een nieuwe kans krijgen bij Ajax in de A-kern, maar als dat niet meteen voor soelaas zorgt komt er mogelijk een andere oplossing. Dan zou Club Brugge volgens Nordic Bet opnieuw geïnteresseerd zijn.