Lommel versterkt zich met Braziliaanse middenvelder die voor een jaar gehuurd wordt

Niet alleen in 1A zijn de clubs op zoek naar versterkingen voor hun kern. Ook in 1B is de transferperiode al even aan de gang.

Bij Lommel, dat vorig jaar achteraan bengelde in 1B, willen ze het alleszins beter doen en daarvoor rekenen ze op een Braziliaanse huurling. De 19-jarige middenvelder Metinho trekt namelijk voor één seizoen naar Lommel. Hij wordt uitgeleend door het Franse Estac Troyes. Metinho is niet zomaar een Braziliaans talent want hij mocht enkele jaren geleden al eens meetrainen met de Braziliaanse nationale ploeg. Enkele jaren geleden was hij kapitein van de U17 van Fluminese en na zijn naturalisatie werd hij een keertje in de kern opgenomen van bondscoach Tite. "We kijken ernaar uit om hem hier te zien ontwikkelen. Hij zal veel vaardigheid en energie aan ons middenveld toevoegen", klinkt het in een eerste reactie bij BPerformance DIrector James McCarron.