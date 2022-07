'Racing Genk blijft op zoek naar nieuwe winger en staat dicht bij akkoord met absolute sterkhouder van andere Belgische ploeg'

Bij Racing Genk zijn ze op zoek naar een nieuwe winger en voorlopig botsen ze op enkele interessante profielen uit de eigen Jupiler Pro League.

Het lijkt vrij zeker dat Théo Bongonda straks Racing Genk zal verlaten. De topaankoop die in 2019 voor 7 miljoen euro overkwam van Zulte Waregem kende enkele wisselvallige seizoenen in de Cegeka Arena. Hij zou volgens verschillende bronnen zelf een transfer hebben aangevraagd en volgens HBvL lonken vooral de Emiraten.

En dus moet Genk op zoek naar een vervanger. Door de link met nieuwe trainer Wouter Vrancken is de puzzel niet moeilijk om te leggen: Nikola Storm. Maar die lijkt onderweg naar Turkije en het bod van Basaksehir lijkt moeilijk te overtreffen.

Goed voor 44% van Kortrijkse doelpunten

Genk kijkt verder en zou volgens HLN in hun zoektocht zijn uitgekomen bij Faiz Selemani. De vleugelspeler van Kortrijk is al enkele jaren titularis maar ontbond dit seizoen pas echt zijn duivels door 13 doelpunten te maken en 6 assists te geven in 29 wedstrijden. Niet slecht voor een ploeg die 13 eindigde. KVK scoorde dit seizoen 43 doelpunten, Selemani was dus verantwoordelijk voor 44% van de doelpunten van Kortrijk.

Club en speler zouden ondertussen al in vergevorderde onderhandelingen zitten. Selemani heeft een contract van enkele seizoenen in West-Vlaanderen maar wil zelf een transfer forceren, zo ging hij niet mee op stage deze zomer.