Voormalige Beveren-speler vindt nieuwe club in Nederlandse tweede klasse: "Meerdere clubs toonden interesse"

Matthias Verreth kende zijn jeugdopleiding bij Lierse maar trok daarna naar PSV. Via een uitleenbeurt aan Beveren kwam hij opnieuw in het Belgische voetbal terecht maar ondertussen heeft hij een definitieve transfer kunnen afdwingen.

Verreth kwam in de zomer van 2019 van Jong PSV naar Waasland-Beveren maar kon zich niet in de kijker spelen. "Laat ons eerlijk zijn: Het is niet geworden wat ik ervan verwacht had", klonk het toen. Waarna Verreth werd uitgeleend aan het Deense Kolding.

Daarna nam FC Eindhoven de centrale middenvelder transfervrij over van Waasland-Beveren. Daar was hij vorig seizoen een absolute basisspeler in de Keuken Kampioen Divisie en zijn goede prestaties hebben hem nu een transfer opgeleverd.

De voormalige jeugdinternational trekt namelijk van Eindhoven naar Tilburg want hij zal de kleuren van WIllem II verdedigen komend seizoen. De drievoudige Nederlandse kampioen degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en wil zo snel mogelijk terugkeren.

"Meerdere clubs toonden interesse maar de wil van Willem II was het grootste. Ze klonken zeer overtuigend", aldus de Belg.