Wrevel op Stamford Bridge: 'Nieuwe Chelsea-eigenaar wil naam maken met transfer van één van deze sterren, maar Tüchel gaat daar niét mee akkoord'

Todd Boehly is nog maar net aan de slag bij Chelsea FC, maar er is al wrevel met Thomas Tüchel. De nieuwe eigenaar wil naam maken met een grote naam, de coach heeft andere targets in gedachten.

We schreven eerder al dat Cristiano Ronaldo werd gelinkt aan een transfer naar Chelsea FC, maar ondertussen kreeg ook Neymar een soortgelijk telefoontje. De reden: Todd Boehly wil zijn intrede maken op Stamford Bridge met een héél grote naam. Dat is volgens The Daily Mail niet naar de zin van Thomas Tüchel. De coach van The Blues wil verdeeldheid in de kleedkamer vermijden en wil het beschikbare geld liever aan andere aanwinsten besteden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.