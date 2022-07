OFFICIEEL: OH Leuven haalt verdedigende versterking bij Schalke 04

Een opvallende transfer: OH Leuven heeft zich defensief versterkt door een talent bij Schalke 04 weg te halen.

De 24-jarige Hamza Mendyl staat sinds de zomer van 2018 op de loonlijst bj Schalke 04. Sindsdien volgden ook uitleenbeurten aan Dijon en het Turkse Gaziantep FK. OHL neemt de Marokkaan met Ivoriaanse roots nu definitief over.

Mendyl is een linkerflankverdediger die opgeleid werd in de bekende academie van Lille. Opmerkelijk: OHL strikt zo een speler met Champions League-ervaring, want Mendyl kwam in de grootste Europese competitie al zes keer in actie.

"Hamza Mendyl is een groot talent met ervaring in grote competities en op internationaal niveau en als international voor zijn land. Hij is een snelle en wendbare linksachter die sterk is in de opbouw," aldus een opgetogen coach Marc Brys op de OHL-site. Mendyl tekende bij Leuven voor drie seizoenen.