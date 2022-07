Racing Genk hoort kassa rinkelen: 'Thorstvedt op een zucht van Serie A'

Racing Genk bereidt zich momenteel in het Nederlandse Alkmaar voor op de competitie. Onder hen Kristian Thorstvedt. Al is het maar de vraag of we de Noor nog in de Jupiler Pro League zullen zien voetballen.

Kristian Thorstvedt (23) mocht een tijdje terug rekenen op interesse van Eintracht Frankfurt. De Duitsers hapten uiteindelijk niet toe, maar nu mag de Noor toch beginnen dromen van een grote competitie. HLN laat weten dat Sassuolo alles op alles zet om Thorstvedt binnen te halen. De Italianen hebben een bod van ruim tien miljoen geplaatst, wat voor Genk niet te weigeren zou zijn. Sassuolo eindigde vorig seizoen op de elfde plaats in de Serie A. Thorstvedt (17 caps) belandde in januari 2020 voor 1,5 miljoen bij KRC Genk. De fysiek sterke middenvelder droeg 87 keer het shirt van de Limburgers, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 6 assists. Met Racing Genk won Thorstvedt de beker in 2021.