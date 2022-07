Volgens Fabrizio Romano gaat Angel Di Maria naar Juventus. Zijn contract was afgelopen bij PSG en kan dus transfervrij naar Turijn. Deze week zou Di Maria nog het vliegtuig naar Italië nemen. Er zou een contract van een jaar klaarliggen.

Di Maria speelde 7 seizoenen voor PSG. Hij won 5 keer de Franse titel met hen, maar een Europese beker kwam er nooit. De laatste seizoenen maakte hij minder de 90 minuten vol.

Ángel Di María to Juventus, here we go! Admfter agreement reached on free move, Di María’s expected to fly to Italy this week. 🚨🇦🇷 #Juvenrus



Paul Pogba will also be in Turin on Saturday, deal done weeks ago.



One-year deal for Di María - docs being prepared to be signed soon. pic.twitter.com/7aAKfcrSEj