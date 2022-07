Gillet heeft één iets gemist in zijn spelerscarrière: "Wilmots heeft me toen beloftes gedaan die hij niet is nagekomen"

Guillaume Gillet is de voorbereiding begonnen als... assistent-coach van RSC Anderlecht. De voormalige sterkhouder van paars-wit kan terugblikken op een succesvolle carrière. Al heeft hij spijt van één gemiste kans.

“Ik heb geen enkel toernooi meegemaakt met de Rode Duivels”, windt Guillaume Gillet er in Het Laatste Nieuws geen doekjes om. “Dat blijft een blinde vlek op mijn palmares. Naar mijn mening had ik er op het WK 2014 in Brazilië altijd moeten bij zijn.”

De 22-voudig Rode Duivel wijst daarvoor één persoon met de vinger. “Ik was er de hele kwalificatiecampagne bij en scoorde zelfs een héél belangrijk doelpunt tegen Kroatië. Marc Wilmots heeft me toen beloftes gedaan die hij niet is nagekomen.”