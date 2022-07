UPDATE: transfer Muriqi naar Brugge springt in extremis af

De komst van Vedat Muriqi (28) naar Club Brugge hangt aan een zijden draadje. Blauw-zwart was bereid tien miljoen op tafel te leggen voor de Kosovaarse spits en er was reeds sprake van een princiepsakkoord met de speler, maar de bonkige spits maakte geen beste indruk tijdens de medische keuring.

UPDATE 17u23: HLN en Het Nieuwsblad laten weten dat de transfer definitief is afgesprongen. Uit de fysieke testen van de Kosovaar bleek dat Muriqi zo'n 2 maanden zou nodig hebben om wedstrijdfit te geraken. Club Brugge probeerde daarop een huurvoorstel met aankoopoptie te bedingen bij Lazio, maar de Romeinen weigerden dat. Muriqi keert voorlopig dus terug naar Rome, terwijl Club Brugge de transfermarkt weer op moet.

Dat laat HLN weten. Volgens de krant waren de fysieke parameters van de Kosovaarse spits allerminst overtuigend, waardoor blauw-zwart twijfelt of het de zware financiële inspanning wel moet leveren.

Het verdict is overigens nog niet gevallen. Zaterdag heeft Muriqi de kans om tijdens extra testen te tonen dat hij wel op fysiek vlak in orde is om de transfer naar Club Brugge te maken.

Club Brugge wil er na Jutgla en Larin absoluut een derde centrumspits bij.