Duidelijkheid is codewoord onder Van Bommel: "Vorig jaar wist ik op donderdag soms niet waar ik zaterdag zou spelen"

Antwerp legt in Oostenrijk de basis van wat een succesvol seizoen moet worden. Ritchie De Laet maakt er volop kennis met de werkwijze van Mark van Bommel, de Nederlandse T1 van de Great Old.

"Alles is duidelijk nu, hé", geeft De Laet aan in Gazet van Antwerpen. "Voor elke training communiceert de staf wat er van ons wordt verwacht, welk idee erachter zit... Persoonlijk heb ik meer iemand nodig die duidelijke richtlijnen geeft. Vorige seizoen was het te vaak chaos."

De Antwerpenaar wordt dit seizoen dan ook op zijn wenken bediend. De Laet wordt steevast op de rechtsachter geposteerd, terwijl hij vorig seizoen, onder Brian Priske, zowat de passe-partout van de Antwerpse achterlinie was. "Ik train en speel nu altijd op de rechtsachter, dat was vorig seizoen niet altijd het geval. Toen wist ik soms op donderdag nog niet waar ik in het weekend zou spelen."

Mark van Bommel maakt op stage een sterke indruk op Ritchie De Laet, die in zijn lange carrière al heel wat coaches de revue zag passeren. "Je ziet dat hij aan de absolute top heeft gespeeld en met de beste coaches ter wereld heeft gewerkt. Hij probeert ook met iedereen om te gaan. Hij zal een speler niet snel vies bekijken en uit de groep gooien."