Sunderland haalt winger van Tottenham definitief binnen

Sunderland heeft een voormalig huurspeler definitief binnengehaald. Jack Clarke komt over van Tottenham voor 4 jaar.

Het voorbije halfjaar speelde Jack Clarke al voor Sunderland in de League One. Hij hielp mee om de promotie naar de Championship af te dwingen. De winger speelde 17 wedstrijden en was goed voor 1 goal en 3 assists. Vooral op het einde stond hij vast in de basis.

Nadien moest Clarke terug naar zijn moederclub Tottenham, maar Sunderland legde hem definitief vast voor 4 seizoenen. De transfersom is nog niet bekend.

Clarke is enthousiast: "Ik ben blij dat ik terug ben. Afgelopen halfjaar had ik een goede tijd hier met de promotie naar de Championship. We hebben een goede selectie en hopelijk gaan we weer een succesvol seizoen tegemoet."