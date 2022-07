Napoli geeft meer informatie prijs over voorstel aan Dries Mertens en spreekt zo eerdere berichtgeving tegen

Er is meer informatie bekend geraakt over het voorstel dat Napoli aan Dries Mertens gedaan heeft om zijn contract te verlengen.

Het is een publiek geheim dat Dries Mertens fors moet inleveren om bij Napoli te kunnen blijven. Bij de jongste berichtgeving was er sprake van een jaarloon van 1,2 miljoen euro. Dat is amper een kwart van wat de Rode Duivel tot dusver verdiende bij de Serie A-club.

Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Op een persconferentie is directeur Cristiano Giuntoli dieper ingegaan op enkele dossiers, onder andere dat van Mertens. Giuntoli beweerde dat Napoli Mertens een voorstel gedaan heeft voor twee seizoenen aan een jaarloon van 2,5 miljoen euro.

Marseille lonkt

Hoewel dat nog altijd minder is dan wat Mertens tot eind juni verdiende, is het wel een beduidend verschil met het eerder genoemde bedrag. "Dat was een belangrijk voorstel, maar hij heeft dat afgewezen", klinkt het. Mertens staat in de belangstelling van verschillende clubs. De kans lijkt het grootst te zijn dat het tot een transfer naar Marseille komt.