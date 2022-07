🎥 Auch! Japanse verdediger krijgt na tien minuten rood na bijzonder pijnlijke overtreding

In de Japanse J1 League was er zaterdag de match tussen Kawasaki Frontale en Gamba Osaka. In die match kreeg Kohei Okuno na tien minuten rood voor een overtreding op Yasuto Wakizaka.

Na een tackle hief Okuno zijn been verdacht hoog op en raakte tegenstander Wakizaka recht in de edele delen. Die lag te kermen van pijn op de grond. Na ingrijpen van de VAR kreeg Okuno rood. De beelden zijn niet voor gevoelige mannen. 'Maar ik ging voor de bal...' 🥴🔴 pic.twitter.com/EkkQjfRKov — ESPN NL (@ESPNnl) July 10, 2022