'Anderlecht, Antwerp en Club Brugge azen op zelfde speler, maar ...'

Onze topclubs blijven de markt afspeuren naar interessante transferdeals voor deze zomer en komen daarbij al eens bij hetzelfde type speler uit.

Zo is er opnieuw de nodige Belgische interesse in Evann Guessand. Die stond vorig seizoen al eens in de belangstelling van RSC Anderlecht.

Nantes

Bij paars-wit probeerden ze de voorbije weken opnieuw om hem los te weken, omdat ze hem bij OGC Nice wel willen uitlenen.

Ook Antwerp toonde al interesse, terwijl recent ook Club Brugge zich roerde in de debatten. Volgens Franse bronnen zou Guessand echter de voorkeur geven aan een overstap naar ... Nantes.