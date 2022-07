Anderlecht wint laatste oefenmatch op stage en zit duidelijk op de goeie weg

Anderlecht heeft zijn laatste oefenmatch op stage gewonnen van Helmond Sport. Het werd 2-0 na goals van Noah Sadiki en Anouar Ait El Hadj.

Anderlecht begon met Adrien Trebel op het middenveld, want Marco Kana kreeg rust voor de oefenmatch. Anderlecht domineerde de eerste helft en kwam op voorsprong via Noah Sadiki, die mee in de driemansverdediging stond. Esposito zag een doelpunt afgekeurd en Refaelov miste een grote kans.

In de tweede helft liet Mazzu enkel Hoedt en Van Crombrugge staan. Debast en Amuzu troffen de deklat. Nilson Angulo liet zich dan weer opmerken met enkele knappe technische hoogstandjes. Ait El Hadj legde de eindstand vast na een knappe actie van Amuzu.

De hand van Mazzu is al duidelijk te zien. Er wordt vooral verticaal gespeeld, maar het tempo mag nog iets hoger liggen. Opmerkelijk is de rol van Trebel, die op weg lijkt naar een basisplaats. Mazzu lijkt in hem zijn verlengstuk op het veld te zien, ondanks de tegenstand van veel fans.

Eerste helft: Van Crombrugge; Sardella, Hoedt, Sadiki; Ishaq, Trebel, Arnstad, Refaelov, Mykhaylichenko; Esposito, Colassin

Tweede helft: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Delcroix; Angulo, Ashimeru, El Hadj, Olsson, Amuzu; Verschaeren, Raman