Antwerp-scouting draait op volle toeren en trekt 16-jarig Ghanees talent aan

Wie dacht dat ze op Antwerp enkel geïnteresseerd zouden zijn in ervaren rotten zoals Alderweireld en Nainggolan, komt bedrogen uit.

Want volgens het Ghanese Kick Off Ghana is Antwerp koopjes gaan doen in het Afrikaanse land. "Belgium giant Royal Antwerp heeff Bechem United-speler Aaron Essel kunnen strikken", staat er te lezen. U leest het goed, Bechem United en dus niet Berchem.

De 16-jarige Ghanese verdediger zal eerst nog deel uitmaken van de jeugdreeksen van Antwerp voor aanspraak te maken op de A-ploeg. Essel is een rechtsacher die vorig seizoen 32 wedstrijden speelde in de Ghanese Premier League. Daarin was hij goed voor 1 assist. Hij is ook Ghanees jeugdinternational.