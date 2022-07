Ex-speler Racing Genk zit zonder club en onderhoudt conditie bij Feyenoord

Doet de naam Jean-Paul Boëtius (28) nog een belletje rinkelen? De offensieve middenvelder/winger verzamelde ooit één cap voor Oranje en speelde in 2017 een half seizoen voor Racing Genk.

Jean-Paul Boëtius werd opgeleid bij Feyenoord. Het Zwitserse Basel leende de Nederlander in 2017 een half seizoen uit aan Genk. De kwieke dribbelaar liet zich in Limburg opmerken met vijf doelpunten en vijf assists in 23 duels. Nadien ging het via alweer Feyenoord naar het Duitse Mainz, waar het contract van Boëtius onlangs afliep.

In afwachting van een nieuwe club houdt Boëtius zijn conditie bij Feyenoord op peil. De Rotterdammers benadrukken dat er op dit moment geen sprake is van een overgang naar de Kuip.

Boëtius stond te boek als een waanzinnig talent. Het leverde hem in 2014 zijn eerste en enige interland op met Oranje: een met 2-0 verloren oefenduel bij Frankrijk.