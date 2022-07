KV Kortrijk pakt uit met een nieuwe talkshow en blikt terug op grote momenten uit het verleden

KV Kortrijk heeft een nieuw contentformat. Het nieuwe product heet 'Match van het Decennium'.

Bij KV Kortrijk zijn ze fier op hun verleden. Ze willen daar dan nog eens op terugkomen en delen met de supporters. Daarom lanceren ze 'Match van het Decennium'. Daarin praten enkele gasten over grote momenten uit de clubgeschiedenis.

In de 1e aflevering zijn Hein Vanhaezebrouck, Stijn De Smet, Gertjan De Mets en Brecht Capon te gast. Ze praatten over hun overwinning thuis tegen Club Brugge op 20 oktober 2013. Ze wonnen met 4-1. Ook is er nog een extra gast te zien in de aflevering.