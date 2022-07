'Sergio Gómez opnieuw op de radar van Europese topclub'

Het is zeer de vraag of Anderlecht Sergio Gómez kan houden. Zoniet, dan mag hij op de Europese top mikken, zo lijkt het.

De Spanjaard krijgt rust nadat vorig seizoen bij hem pubalgie werd vastgesteld, maar heeft zijn talent bij Anderlecht wel reeds in de verf kunnen zetten. Vorige maand werd Gómez in Spaande media dan ook reeds in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, dat hem opleidde.

Transferspecialist Fabrizio Romano heeft een ander geluid opgevangen: volgens hem staat Gómez op de radar bij Arsenal. Toch ook weer een club met een naam als een klok, ook al hebben de Gunners het de laatste jaren wat moeilijker.

In balans met Zinchenko

Oleksandr Zinchenko van Manchester City is ook een naam dat op het lijstje prijkt bij Arsenal. Het is dus de vraag hoe concreet de interesse van de nummer 5 uit de Premier League van het voorbije seizoen in Gómez zal worden. Indien één van deze vernoemde spelers als nieuwe linksachter aangetrokken wordt, kan Nuno Tavares Arsenal verlaten.