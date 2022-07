Christoph Daum denkt dat extra seizoen Club Brugge niet slecht zou zijn: "De Ketelaere hoeft nu niet achter het geld te lopen"

Eerder deze week kwam Charles De Ketelaere (21) voor het eerst sinds dit seizoen aan spelen toe, in de met 4-2 gewonnen oefenpot tegen Utrecht. Toch zit de transfer naar AC Milan nog steeds in de pijplijn. Club Brugge wil CDK enkel voor de hoofdprijs laten vertrekken naar de Italiaanse kampioen.

Een eerste bod werd door Club Brugge geweigerd, volgens diverse media is AC Milan een bod aan het voorbereiden dat rond de 35 miljoen euro schommelt. In gesprek met Het Nieuwsblad geeft Christoph Daum, de charismatische ex-coach van Club Brugge, dat er geen haast bij is. Volgens de Duitser moét de Rode Duivel niet vertrekken.

"Je weet nooit wanneer exact het juiste moment is, maar ik vind dat je soms geduld moet hebben in je carrièreplanning. De Ketelaere is een van de beste spelers van zijn ploeg en het Belgisch voetbal. Bij Club zal hij alles spelen, ook in de Champions League. Nadien kan hij naar het WK en volgen er misschien nog meer Europese duels."

"Wat mij betreft hoeft hij dus nu nog niet achter het geld te lopen. Dat doet hij ook niet, want zijn keuze zal een sportieve keuze zijn. Ik kan alleen maar hopen dat, als hij de stap gaat zetten, ook meteen aan spelen zal toekomen."