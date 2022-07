Na vier jaar weg bij Beerschot en op zoek naar nieuwe uitdaging: "De mayonaise pakte niet"

Na vier jaar trouwe dienst volgde het afscheid bij Beerschot deze zomer. Een nieuwe uitdaging staat op het verlanglijstje voor de ex-verdediger van de degradant.

Pierre Bourdin komt terug op zijn passage bij Beerschot, de ploeg die hij in 2018 vervoegde na zijn vertrek bij Lierse. "Het waren vier mooie jaren bij Beerschot. In het jaar dat we kampioen werden, brachten we uitstekend voetbal onder Hernán Losada. We hebben dan nog een zeer goed seizoen gespeeld in 1A. Vorig seizoen pakte de mayonaise niet. Na zes nederlagen in twaalf matchen was het moeilijk om dat nog goed te maken."

Wat is uiteindelijk zijn mooiste herinnering gebleken? "De titel in 1B en het mooie seizoen in 1A dat nadien volgde. We waren een hechte groep op en naast het veld. Ik hoop dat de club zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau van het Belgische voetbal te zien zal zijn", aldus de 28-jarige Bourdin.

© photonews

Door een clausule in zijn contract kon hij bij de degradatie gratis vertrekken. "Misschien een risico, maar ik had nood aan een nieuwe uitdaging. Of ik in België blijf? Dit is mijn tweede thuis, ik voel me hier zeer goed. Ik hoop een interessant project te vinden zodat ik mijn avontuur in de Jupiler Pro League verder kan zetten. Ik neem wel de tijd om alle voorstellen goed te analyseren en de juiste beslissing te nemen."