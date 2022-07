OFFICIEEL: Toby Alderweireld keert terug naar eigen stad en kan carrière nog enkele jaren verlengen

De terugkeer van Toby Alderweireld naar eigen land en stad is nu ook officieel rond. De Rode Duivel is dit seizoen in de Belgische competitie te bewonderen.

De transfer van Toby Alderweireld naar Antwerp hangt al geruime tijd in de lucht en is nu ook helemaal rond. Alderweireld ondertekende op de Bosuil een contract voor drie seizoenen, na het succesvol afronden van zijn medische en fysieke tests. Toby Alderweireld tekent een contract voor drie seizoenen op de Bosuil! ✍️🇧🇪#RAFC #Alderweireld2025 pic.twitter.com/BY7AQBa4Sm — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 15, 2022 Op 15-jarige leeftijd ruilde Alderweireld Antwerpen in voor het buitenland en 18 jaar later keert de centrale verdediger dus terug naar zijn thuisstad. In al die jaren werd Alderweireld vier Nederlandse titels rijker, speelde hij de finale van de Champions League en schopte hij het tot vaste waarde bij de nationale ploeg. Een avontuur in het Midden-Oosten bij Al-Duhail bleef beperkt tot één jaartje. Door bij Antwerp meteen een overeenkomst te sluiten voor drie jaar, is het duidelijk dat we het laatste van Toby Alderweireld nog lang niet gezien hebben.