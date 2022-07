Is Standard klaar? Rouches spelen in laatste oefenduel gelijk tegen stugge Duitse tegenstander

Standard opent volgende week vrijdag de Jupiler Pro League met een duel op Sclessin tegen AA Gent. De Rouches willen het vorige seizoen zo snel mogelijk vergeten.

In de voorbereiding leek dat onder nieuwe coach Ronny Deila maar moeilijk te lukken. Zo werd er verloren van STVV en RWDM (0-2 en 1-2). Eén week voor de competitiestart gaf Standard partij aan Bundesliga-club Borussia Mönchengladbach, de 8e van vorig seizoen.

Na een schot van Dragus in de openingsfase kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Na 24 minuten wist Mönchengladbach ook te scoren via Kramer.

Vlak na de rust bracht Standard de score in evenwicht. Een voorzet van Dragus werd door Emond voorbij Sommer gekopt. Standard kwam beter in de wedstrijd maar Sommer bedreigen werd lastig. Mönchengladbach zette er niet al te veel tegenover en zo eindigde de wedstrijd op 1-1.

Slechts een gelijkspel voor Standard maar ongetwijfeld een opsteker na de eerdere verliespartijen en het lastige vorige seizoen.