Genk wint daags na galawedstrijd wél van andere Belgische ploeg

Gisteren speelde Racing Genk een galawedstrijd tegen het Griekse AEK Athene. Dat liep echter uit op een sisser.

De galawedstrijd onder een volle zon moest een feestwedstrijd worden voor Racing Genk. Na het afscheid en een show voor Pierre Denier, zou er gewonnen moeten worden van AEK Athene.

Maar Racing Genk verloor met 0-2 en achteraf was trainer Wouter Vrancken zichtbaar ontgoocheld in het niveau van enkele spelers. Om het moreel wat op te krikken speelden de Limburgers zondagavond een wedstrijd achter gesloten deuren tegen Seraing. en die wedstrijd verliep beter want Genk won met 4-0 van Seraing.

Aangezien de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvond, is er geen verdere informatie beschikbaar.