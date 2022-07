Prognose '22-'23, Plaats 10: Union verliest heel wat kwaliteit en Geraerts zal snel naar oplossingen moeten zoeken

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Union, dat voor het seizoen van de bevestiging staat.

Vorig Seizoen

Wat moeten we nog over het seizoen van Union vertellen dat nog niet geschreven is. Een sprookje was het als promovendus. De Brusselaars pushten Club Brugge tot het uiterste voor de landstitel en ze pakten de tweede plaats, met de voorrondes van de Champions League als bonus.

Union speelde rechttoe-rechtaan-voetbal. De kern leek voor elkaar gemaakt. Iedereen werkte voor elkaar, het klikte. Met Deniz Undav en Dante Vanzeir was er daarnaast een spitsenkoppel dat blindelings de weg naar doel vond. En de kracht en vista van Teuma en Nielsen op het middenveld was onbetaalbaar. Een topseizoen op alle punten.

Transfers

Deniz Undav vervang je niet zomaar, maar Union gaat het kunstje toch nog eens proberen met een spits uit de Duitse derde klasse: Dennis Eckert Ayensa. De 25-jarige Duits-Spaanse spits wil zijn carrière een nieuw elan geven. Hij werd als jeugdspeler van Mönchengladbach weggehaald door Celta de Vigo, maar daarna ging het via een uitleenbeurt aan Excelsior naar Ingolstadt op het Duitse derde niveau.

Bij Accrington werd met Ross Sykes een stevige centrale verdediger gehaald en Brighton verhuurde Simon Adingra aan de zusterclub. Toch wel een linksbuiten waar ze acht miljoen voor betaalden. Lazare Amani werd dan weer definitief overgenomen van Charleroi.

We moeten wel afwachten wat er nog aan uitgaande zijde zal gebeuren. Casper Nielsen lijkt sowieso nog te vertrekken en da's meer dan een kleine aderlating. Ook voor Siebe Van der Heyden is er nog interesse uit het buitenland. De rest van de basiself staat natuurlijk ook in de belangstelling, maar lijkt erop gebrand zich in Europa te tonen.

Voorbereiding

Union heeft onder nieuwe coach Karel Geraerts geen enkele match verloren in de voorbereiding. De voormalige assistent bouwt verder op het succesrecept van Felice Mazzu. Tegen Rebecq en Deinze werd gewonnen, tegen RFCU Luxemburg, Brighton en het Portugese Sporting gelijkgespeeld. Geen slechte voorbereiding, maar aanvallend was het nog niet wat ze vorig seizoen brachten. Het zal even duren vooraleer de aanval weer op elkaar ingespeeld is. En ja, het is afwachten hoe de situatie rond Nielsen zal evolueren, want voor hem hebben ze zeker ook nog een vervanger nodig.

Prognose

Een herhaling van vorig seizoen zien we niet meteen gebeuren. Union zal nog altijd competitief zijn, maar de andere ploegen zijn gewaarschuwd en hebben tijd gehad om zich op hun speelstijl in te stellen. Met Undav en waarschijnlijk Nielsen verliezen ze ook heel wat kwaliteit. Voor de gloednieuwe hoofdcoach Geraerts wordt het ook zijn vuurdoop. Er zijn toch wel wat vragen bij de Brusselse club.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. KV Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing