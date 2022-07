Robert Lewandowski heeft eindelijk droomtransfer beet: "De voorbije acht seizoenen waren speciaal"

Bayern München hield lang het been stijf, terwijl Lewandowski erg aandrong op een transfer. Na acht seizoenen was het tijd om andere oorden op te zoeken, liet Lewandowski regelmatig optekenen.

Uiteindelijk kon Barcelona zaterdag heuglijk nieuws brengen voor de fans. Er werd een princiepsovereenkomst bereikt met Bayern München en Robert Lewandowski, die in Beieren nog een jaar onder contract lag. Na de medische en fysieke testen kunnen de handtekeningen gezet worden.

Na zijn laatste training bij Bayern München, waarin hij emotioneel afscheid nam van zijn ploegmaats, reageerde Lewa voor de camera van Sky Sports: "Ik heb hier een schitterende periode gehad. Deze acht jaren waren speciaal, onvergetelijk!"

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173