Van Crombrugge mag weer lange ballen lanceren: "Een goeie lange bal on target is ook goed"

Anderlecht kan met goeie moed aan de competitie beginnen. Het principe van Felice Mazzu is erin geslepen, nu is het nog aan de details werken. En ja, er wordt afgeweken van wat Vincent Kompany de vorige seizoenen probeerde doen.

Je zag het amper, een lange bal van doelman Hendrik Van Crombrugge. In de oefenwedstrijden is duidelijk geworden dat hij er nu wel mag lanceren. Daarnaar gevraagd haalde de goalie zijn schouders op: "Een lange bal on target is ook een goeie bal", aldus de kapitein.

Maar er zijn meer verschillen. "We hebben een hele zware voorbereiding achter de rug", weet hij. "Het was wat aanpassen aan het nieuwe systeem, maar vandaag was een grote test en het heeft goed uitgepakt. Omdat we nu in een 3-5-2 spelen, moet er meer gelopen worden. Deze overwinning doet enorm veel deugd. Maar het blijft een oefenmatch. De competitie is nog iets anders. We moeten onszelf niet te veel druk opleggen, maar we zijn ambitieus."