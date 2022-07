Antwerp betaalt topspelers beter dan Club Brugge: dit is wat Alderweireld bij The Great Old gaat verdienen

The sky is echt wel the limit bij Antwerp. Momenteel lopen de twee best betaalde spelers van de Jupiler Pro League er rond. Eerst was er al Vincent Janssen, maar intussen is Toby Alderweireld hem qua loon vlotjes voorbijgestoken.

Janssen heeft niet lang van zijn status als grootverdiener van de JPL kunnen genieten. Paul Gheysens trok voor Alderweireld immers zijn portefeuille nog wat wijder open. Ze betaalden vier miljoen transfersom, maar het was vooral zijn loon dat hoog genoeg moest zijn om hem te overtuigen. In Qatar verdiende hij goed. In België moest er door het belastingssysteem toch wel hoog genoeg gegaan worden. Volgens Het Nieuwsblad verdient Alderweireld in zijn eerste seizoen zo'n vijf miljoen euro bruto, tekengeld inclusief. Dat is ver boven wat de topspelers - Mignolet en Vanaken - bij Club Brugge verdienen.