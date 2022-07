Antwerp zal alvast niet op drie sterkhouders kunnen rekenen tegen Drita in de Conference League

Antwerp speelt nu donderdag in eigen huis tegen het Kosovaarse Drita. Het zal dit moeten doen zonder drie van zijn sterkhouders.

Zo zijn Viktor Fischer, Bjorn Engels en Pierre Dwomoh niet opgenomen op de spelerslijst voor de confrontatie met Drita. Zowel Fischer als Engels zijn nog niet volledig hersteld van hun blessures die ze vorig seizoen opliepen en waardoor ze bijna de gehele tweede competitiehelft in de lappenmand lagen.

Pierre Dwomoh kampt ook met een blessure en hield het tijdens de stage al tot lichte oefeningen en kwam in geen enkele oefenwedstrijd in actie. Het jong talent van Antwerp speelde vorig seizoen nog drie wedstrijden in de groepsronde van de Europa League.

De transfer van Alderweireld was nog niet afgerond toen de spelerslijst moest ingevuld worden bij UEFA. Hij zal mogelijk nog worden toegevoegd en daardoor zal er iemand anders plaats moeten ruimen.

Antwerp kan elke ronde (indien ze doorstoten) nog wijzigingen aanbrengen aan de lijst. De drie spelers kunnen nog hun rentree maken Europees indien ze hersteld zijn.

Elke ploeg kan normaal 25 spelers selecteren, maar Antwerp komt maar aan 21 door het gebrek aan eigen en Belgisch opgeleide spelers. Eigen opgeleide spelers zoals Krasniqi, Van den Bosch en Vermeeren kunnen nog wel worden toegevoegd vanop de B-lijst.

De 21: Butez, De Wolf, De Laet, Bataille, Almeida, Pacho, Seck, Vines, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Verstraete, Haroun, Benson, Miyoshi, Balikwisha, Scott, Valencia, Janssen, Frey, Emegha.