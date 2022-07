De volledige loting van de derde voorronde CL: Clement treft PSV, Vertonghen tegen Denen of Cyprioten

Union treft dus de Schotse vice-kampioen Rangers. Maar er zijn nog een aantal Belgen die aan de slag moeten in de derde voorronde.

Het AS Monaco van Philippe Clement treft PSV, waar Yorbe Vertessen nog steeds actief is. Het Benfica van Jan Vertonghen krijgt de Denen van Midtjylland of de Cyprioten van AEK Larnaca over de vloer.

De laatste wedstrijd is dan weer Dinamo Kiev of Fenerbahçe tegen Sturm Graz.

𝐋𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞:

AS Monaco (FRA) – 𝐏𝐒𝐕

Dinamo Kiev (OEK)/Fenerbahçe (TUR) - Sturm Graz (OOS)

Union Saint-Gillis (BEL) - Rangers FC (SCH)

Benfica (POR) - FC Midtjylland (DEN)/AEK Larnaca (CYP).