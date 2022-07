OFFICIEEL: RWDW verlengt contract van één van zijn sterkhouders

Theo Defourny was één van de sterkhouders bij RWDM vorig seizoen. Beide partijen wilden graag met elkaar langer door en zijn contract werd dan ook opengebroken en verlengd.

Theo Defourny kreeg zijn jeugdopleiding bij Olympique Lyon en kwam nadien uit voor onder andere Antwerp, Lokeren, Tubeke, Eupen en Moeskroen. Sinds vorige zomer staat hij onder contract bij RWDM.

Hij kende een sterk seizoen bij de Brusselaars en stond 28 keer onder de lat en hield daarin 11 maal zijn netten schoon. Zijn contract is nu opengebroken en verlengd tot en met medio 2025.

Théo Defourny voelt zich goed in Molenbeek en laat dit ook blijken :“Ik zie dat er een echt project op poten is gezet met ambitieuze doelstellingen. Ik ben blij dat ik het avontuur met deze groep kan voortzetten en we hopen allemaal dit seizoen ons doel te bereiken, samen met onze supporters! Een persoonlijk doel? Alleen het collectieve doel telt hier“, laat hij aan het sociaal mediateam van RWDM weten.