Prognose '22-'23, Plaats 7: Charleroi moet offensieve présence verbeteren om te groeien

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Charleroi, dat de fans eindelijk wil geven wat ze verlangen.

Vorig seizoen

Charleroi startte een nieuw verhaal vorig seizoen. Karim Belhocine had de club verlaten en Edward Still nam de fakkel over. De club leek klaar om met een nieuw gezicht naar voor te komen. Uiteindelijk werd, tot grote onvrede van de fan, Shamar Nicholson in januari verkocht en eindigde de club 8ste. Niet wat ze voor ogen hadden.

Transfers

Vakoun Bayo is deze zomer al verkocht aan Watford en aanvallend was de spoeling dus dun geworden. De transferperiode is echter nog lang en de komende weken zouden er heel wat spelers moeten arriveren bij de Zebra's. Intussen heeft Zorgane zijn contract verlengd, heeft de club met Pierre Patron een concurrent voor Hervé Koffi, keerde Damien Marcq terug en werd Daan Heymans definitief overgenomen van Venezia. Maar aanvallend moet er dus zeker nog iets bij.

© photonews

Voorbereiding

De voorbereiding van de Carolo's maakte ook weer duidelijk waar het schoentje wringt. Charleroi won wel van Racing Lëtzebuerg (1-3), een Luxemburgse club. Maar tegen Zulte Waregem (1-1) werd gelijkgespeeld en tegen OHL verloren (3-1). De ambitie van de club is om mee te draaien in de linkerkolom en zo mogelijk een Europees ticket te versieren. Zonder jongens die de goal weten staan, gaat dat mogelijk niet lukken. De fans eisen ook meer spektakel en goals.

Prognose

We hebben Charleroi op plaats 7 gezet. Edward Still zal er wel weer een minitieuze tactiek inslijpen en daarmee geraak je al ver. Maar met Badji en Descotte als enige centrumspitsen momenteel en de rest van de kern die ook niet bekend staat om zijn efficiëntie gaat er toch nog iets moeten bijkomen om hoger te eindigen. Met Ryota Morioka en Ali Gholizadeh hebben ze twee spelers die iemand in stelling kunnen brengen.