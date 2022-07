Toby Alderweireld traint een 1e keer mee bij Antwerp en een opvallende speler bij de beloften

Toby Alderweireld is bezig aan zijn 1e training bij Antwerp. Bij de beloften was er nog een opvallende aanwezige.

Het was zover. Het was tijd voor de 1e training van Toby Alderweireld bij de Antwerp. Het ging er ontspannen en rustig aan toe. Later is er een persvoorstelling om 12 uur.

Bij de beloften was er nog een opvallende aanwezige. Didier Lamkel Zé trainde mee bij de beloften. Na zijn verhuur aan Metz keerde hij terug naar Antwerp. Hij lijkt gewoon mee te trainen bij de beloften.