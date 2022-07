🎥 Casper Nielsen kon niet om lokroep van Club-fans heen: "Ze spamden me de voorbije maand met berichten"

Eén ding is zeker: Casper Nielsen is nu al geliefd bij het Brugse publiek.

Vorig seizoen was Nielsen een van de smaakmakers van de competitie als middenvelder bij promovendus én vice-kampioen Union. Na een lange flirt tekende hij dan toch een contract bij Club Brugge. En dat Club Brugge een trouwe fanbase heeft, mocht Nielsen aan den lijve ondervinden.

Omdat het onderhandelen zo lang duurde, wapenden de Club-fans zich door de Deen te bestoken met berichten op Instagram. "Op een maand tijd heb ik zo'n 800 berichten gehad van Club-fans. Ze spamden me om te zeggen dat ik naar hen zou moeten komen. Het was wel leuk om die steun al te voelen terwijl ik nog geen speler was. Het zegt veel over de grote fancultuur hier", looft hij de club-fans.