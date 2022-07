Nieuwe verdediger voor Beerschot

Beerschot heeft een nieuwe verdediger. Hun aanwinst komt uit Oostenrijk.

Luca Meisl geniette zijn jeugdopleiding bij Salzburg. In 2018 maakte de 23-jarige centrale verdediger zijn debuut bij de A-kern. Hij speelde 2 wedstrijden en werd dan uitgeleend aan Sankt-Pölten. Na 2 seizoenen bij Sankt-Pölten ging hij definitief weg bij Salzburg. Hij ging naar SV Ried. In totaal speelde hij 86 wedstrijden in 4 seizoenen in de Oostenrijkse Bundesliga.

Beerschot kan Meisl transfervrij halen. Hij krijgt een contract voor 2 jaar met een optie voor een extra jaar. "Hij stond al een tijdje op onze verlanglijst", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is opgegroeid met de speelstijl van onze nieuwe coach."

"Ik weet dat Beerschot een traditieclub is", zegt Meisl. "Dat trok me aan. Ook was ik gecharmeerd door hun interesse. Ik ken de coach en de speelstijl al. Dus dat maakte mijn keuze makkelijker."