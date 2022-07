Anderlecht krijgt nog pak miljoenen binnen van Burnley: Verbruggen vandaag naar Engeland

Het Nederlands toptalent van Anderlecht gaat vertrekken. Vincent Kompany en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar konden Bart Verbruggen overtuigen om voor Burnley te kiezen. De 19-jarige doelman legt vandaag testen af bij de club uit The Championship.

Verbruggen wordt al een tijdje gelinkt aan Burnley, maar Anderlecht lijkt nu ook een akkoord te hebben over zijn transfer. Er wordt zo'n vijf miljoen euro betaald voor de reservedoelman, maar via bonussen zou dat bedrag nog een pak kunnen stijgen.

Verbruggen werd gezien als de opvolger van Hendrik Van Crombrugge en moest dit seizoen in 1B een volledig seizoen onder de lat staan. Maar het draait dus anders uit. Wellicht gaat Anderlecht nog een andere jonge doelman aantrekken. Daarvoor is Maxime Delanghe, ex-jeugdspeler en op vertrekken bij PSV, in beeld.